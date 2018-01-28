Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: РФ відіграє ключову роль у конфлікті на Донбасі і має погодитися припинити його

Неділя, 28 січня 2018, 20:16
Волкер: РФ відіграє ключову роль у конфлікті на Донбасі і має погодитися припинити його

Росія відіграє ключову роль у конфлікті на Донбасі і має погодитися припинити його. 

Про це в інтерв'ю програмі "Завтра" заявив спецпредставник США щодо Донбасу Курт Волкер.

"Дуже важливо комунікувати з РФ напряму. Вона відіграє ключову роль у цьому конфлікті. І якщо ми хочемо його вирішити, потрібно працювати з Росією. Вона повинна погодитися припинити конфлікт, тож діалог - дуже важливий", - заявив він.

"Не так важливо, у яких питаннях ми згодні з позицією РФ, як те, у чому наші погляди розбігаються і чи вдасться домовитися, що з цим робити", - додав Волкер.

Він наголосив, що за міжнародними законами "Мінські угоди" вважаються дійсними і "виклик - у тому, як їх імплементувати". 

Також він зазначив, що "не чув, щоб Росія називала себе миротворцем щодо України (у вирішенні питання Донбасу - ред.)".

"Вони кажуть, що не беруть безпосередньої участі (у конфлікті), що це (бойовики) - російські добровольці, які перейшли кордон, щоб допомогти місцевим сепаратистам, які боряться за власні цілі в Україні. Але ми знаємо протилежне і бачили на власні очі, що це - некоректний опис того, що відбувається", - заявив Волкер.

"Швидше, Росія дала вказівку, контролювала і посприяла цьому з самого початку, проте вона відкидає таку участь", - зазначив він.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасСШАМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
Усі новини...
Реклама: