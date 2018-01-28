Волкер: РФ відіграє ключову роль у конфлікті на Донбасі і має погодитися припинити його

Росія відіграє ключову роль у конфлікті на Донбасі і має погодитися припинити його.



Про це в інтерв'ю програмі "Завтра" заявив спецпредставник США щодо Донбасу Курт Волкер.

"Дуже важливо комунікувати з РФ напряму. Вона відіграє ключову роль у цьому конфлікті. І якщо ми хочемо його вирішити, потрібно працювати з Росією. Вона повинна погодитися припинити конфлікт, тож діалог - дуже важливий", - заявив він.

"Не так важливо, у яких питаннях ми згодні з позицією РФ, як те, у чому наші погляди розбігаються і чи вдасться домовитися, що з цим робити", - додав Волкер.

Він наголосив, що за міжнародними законами "Мінські угоди" вважаються дійсними і "виклик - у тому, як їх імплементувати".

Також він зазначив, що "не чув, щоб Росія називала себе миротворцем щодо України (у вирішенні питання Донбасу - ред.)".

"Вони кажуть, що не беруть безпосередньої участі (у конфлікті), що це (бойовики) - російські добровольці, які перейшли кордон, щоб допомогти місцевим сепаратистам, які боряться за власні цілі в Україні. Але ми знаємо протилежне і бачили на власні очі, що це - некоректний опис того, що відбувається", - заявив Волкер.

"Швидше, Росія дала вказівку, контролювала і посприяла цьому з самого початку, проте вона відкидає таку участь", - зазначив він.

Українська правда