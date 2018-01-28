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Волкер: РФ играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и должна согласиться прекратить его

Воскресенье, 28 января 2018, 20:16
Волкер: РФ играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и должна согласиться прекратить его

Россия играет ключевую роль в конфликте на Донбассе и должна согласиться прекратить его.

Об этом в интервью программе "Завтра" заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Очень важно коммуницировать с РФ напрямую. Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт, поэтому диалог - очень важен", - заявил он.

"Не так важно, в каких вопросах мы согласны с позицией РФ, как то, в чем наши взгляды расходятся и удастся ли договориться, что с этим делать", - добавил Волкер.

Он отметил, что по международным законам "Минские соглашения" считаются действительными и "вызов - в том, как их имплементировать".

Также он отметил, что "не слышал, чтобы Россия называла себя миротворцем в отношении Украины (в решении вопроса Донбасса - ред.)".

"Они говорят, что не принимают непосредственного участия (в конфликте), что это (боевики) - российские добровольцы, которые перешли границу, чтобы помочь местным сепаратистам, которые борются за свои цели в Украине. Но мы знаем противоположное и видели собственными глазами, что это - некорректное описание того, что происходит", - заявил Волкер.

"Скорее, Россия дала указание, контролировала и способствовала этому с самого начала, однако она отвергает такое участие", - отметил он.

Украинская правда 

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Темы: РосcияДонбассСШАМинские соглашения
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