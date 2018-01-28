Волкер каже, що США вже почали підготовку до надання "Джавелінів" Україні

Сполучені Штати вже почали підготовку до того, щоб передати Збройним Силам України американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

За його словами, "потрібен час, щоб усе підготувати".

"Об’єкти, де все зберігатиметься, способи передачі. Ми працюємо разом над тим, як їх транспортувати і залучити до роботи ЗСУ", - зазначив Волкер.

Він наголосив, що "Джавеліни" - оборонна техніка.

"Вона корисна лише тоді, коли є танковий напад, тоді його можна нейтралізувати. Тож це – саме захисне озброєння, не для нападу і не для застосування на лінії конфлікту. І я думаю, Україна багато в чому поділяє цю позицію", – зауважив Волкер.

Також він додав, що у США сподіваються заповнити деякі "білі плями" в оборонних потужностях України, "щоб завадити подальшому розпалюванню конфлікту".

"Це найменше, чого би ми хотіли", - заявив спецпредставник США.