Волкер каже, що США вже почали підготовку до надання "Джавелінів" Україні

Сполучені Штати вже почали підготовку до того, щоб передати Збройним Силам України американські протитанкові ракетні комплекси "Джавелін".

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" повідомив спецпредставник США у справах України Курт Волкер.

За його словами, "потрібен час, щоб усе підготувати".

"Об’єкти, де все зберігатиметься, способи передачі. Ми працюємо разом над тим, як їх транспортувати і залучити до роботи ЗСУ", - зазначив Волкер.

Він наголосив, що "Джавеліни" - оборонна техніка.

"Вона корисна лише тоді, коли є танковий напад, тоді його можна нейтралізувати. Тож це – саме захисне озброєння, не для нападу і не для застосування на лінії конфлікту. І я думаю, Україна багато в чому поділяє цю позицію", – зауважив Волкер.

Також він додав, що у США сподіваються заповнити деякі "білі плями" в оборонних потужностях України, "щоб завадити подальшому розпалюванню конфлікту".

"Це найменше, чого би ми хотіли", - заявив спецпредставник США.

Як відомо, раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin. За його словами, йдеться про питання безпеки та умов зберігання такої зброї, а також оформлення процесу її передачі.

23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.