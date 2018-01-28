Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер говорит, что США уже начали подготовку к передаче "Джавелинов" Украине

Воскресенье, 28 января 2018, 21:50

Соединенные Штаты уже начали подготовку к тому, чтобы передать Вооруженным Силам Украины американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, "нужно время, чтобы все подготовить".

"Объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе ВСУ", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что "Джавелины" - оборонная техника.

"Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение, тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это - именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - отметил Волкер.

Также он добавил, что в США надеются заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, "чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта".

"Это меньшее, чего бы мы хотели", - заявил спецпредставитель США.

Как известно, ранее начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. По его словам, речь идет о вопросах безопасности и условий хранения такого оружия, а также оформлении процесса ее передачи.

23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАоружиеДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
21:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
21:51
Стрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
Все новости...
Реклама: