Волкер говорит, что США уже начали подготовку к передаче "Джавелинов" Украине

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Воскресенье, 28 января 2018, 22:50

Соединенные Штаты уже начали подготовку к тому, чтобы передать Вооруженным Силам Украины американские противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, "нужно время, чтобы все подготовить".

"Объекты, где все будет храниться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе ВСУ", - отметил Волкер.

Он подчеркнул, что "Джавелины" - оборонная техника.

"Она полезна только тогда, когда есть танковое нападение, тогда его можно нейтрализовать. Поэтому это - именно защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - отметил Волкер.

Также он добавил, что в США надеются заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, "чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта".

"Это меньшее, чего бы мы хотели", - заявил спецпредставитель США.

Темы: США оружие Донбасс
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