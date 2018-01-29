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"Страйк виборців" у РФ: У Москві співали відому пісню про Путіна

Понеділок, 29 січня 2018, 03:17

У Москві учасники протесту "Страйк виборців" заспівали давно відому в Україні і не тільки пісню "Путін – ху*ло".

Подію, що трапилася на Манежній площі у самому центрі Москви, зняли на відео, пише ZIK.

Відео у Twitter опублікував російський блогер Plushev. Ініціатором протестів є опозиціонер Олексій Навальний, якого вдень затримали правоохоронці і відпустили з ОВС під зобов'язання про явку на суд.

"Страйкарі йдуть на Манежку, час від часу співають відому українську пісню", – прокоментував відео блогер.

На знятих кадрах – група людей, які скандують рядки пісні.

Як відомо, 28 січня у Москві поліція затримала опозиційного політика Олексія Навального, який закликав росіян виходити на акції та бойкотувати вибори президента-2018 та їх результати. 

За даними правоохоронців, щодо Навального складуть протокол про адмінпорушення за ст. 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

У 46 містах РФ відбулися акції та марші "Страйк виборців". За даними правоохоронців, участь у  них взяли лише 3,5 тисячі осіб. 

Як повідомляє російський незалежний правозахисний медіа-проект "ОВД-Інфо, на акціях було затримано щонайменше 340 осіб

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутін
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