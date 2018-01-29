"Забастовка избирателей" в РФ: В Москве пели известную песню о Путине

В Москве участники "Забастовки избирателей" спели давно известную в Украине и не только песню "Путин - ху * ло".

Событие, случившееся на Манежной площади в самом центре Москвы, сняли на видео, пишет ZIK.

Видео в Twitter опубликовал российский блогер Plushev. Инициатором протестов является оппозиционер Алексей Навальный, которого днем ​​задержали правоохранители и отпустили из ОВД под обязательство о явке на суд.

"Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню", - прокомментировал видео блогер.

Забастовщики идут на Манежку, времени поют известную украинскую песню pic.twitter.com/i0v2DPKePf — Plushev (@plushev) 28 січня 2018 р.

На снятых кадрах - группа людей, которые скандируют строки песни.

Как известно, 28 января в Москве полиция задержала оппозиционного политика Алексея Навального, который призвал россиян выходить на акции и бойкотировать выборы президента-2018 и их результаты.

По данным правоохранителей, в отношении Навального составят протокол об админнарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

В 46 городах РФ прошли акции и марши "Забастовка избирателей". По данным правоохранителей, участие в них приняли всего 3,5 тысячи человек.

Как сообщает российский независимый правозащитный медиа-проект "ОВД-Инфо, на акциях было задержано не менее 340 человек.