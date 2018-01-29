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Доба в АТО: Бойовики порушили тишу, застосувавши міномети

Понеділок, 29 січня 2018, 06:34

Минулої доби, зафіксовано 4 обстріли укріплень Збройних Сил України російсько-окупаційними підрозділами, жоден український захисник не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог, зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів, декілька разів вів вогонь довкола Луганського.

Міномети цього ж калібру противник застосував по позиціях ЗСУ неподалік Троїцького.

На Донецькому напрямку, з гранатометів, незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти сил АТО біля Широкиного.

Як повідомлялось, минулої доби, 28 січня, станом на 18:00 вздовж усієї лінії зіткнення зберігався режим "тиші".

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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