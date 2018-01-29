Доба в АТО: Бойовики порушили тишу, застосувавши міномети

135 переглядів
Понеділок, 29 січня 2018, 07:34

Минулої доби, зафіксовано 4 обстріли укріплень Збройних Сил України російсько-окупаційними підрозділами, жоден український захисник не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку у вечірній час бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. Ворог, зі 120-мм мінометів та великокаліберних кулеметів, декілька разів вів вогонь довкола Луганського.

Міномети цього ж калібру противник застосував по позиціях ЗСУ неподалік Троїцького.

На Донецькому напрямку, з гранатометів, незаконні збройні формування обстрілювали опорні пункти сил АТО біля Широкиного.

Як повідомлялось, минулої доби, 28 січня, станом на 18:00 вздовж усієї лінії зіткнення зберігався режим "тиші".

Теми: АТО бойові дії Донбас
powered by lun.ua
По темі
Штаб: У зоні АТО триває режим "тиші" 28 січня 2018, 18:33
Половина з доставлених на фронт "Богданів" зламалася – волонтер 28 січня 2018, 15:48
Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 загиблий 28 січня 2018, 06:23
Усі новини
Головні новини
Хроніка 29 січня. Довічне для Пукача та бої під Дебальцевим
Дуда проаналізує закон, що забороняє "бандерівську ідеологію"
Волкер каже, що США вже почали підготовку до надання "Джавелінів" Україні
У Манафорта в Україні був "тіньовий уряд" і вплив у кожному міністерстві - The Atlantic
Усі новини
соцмережі

Сила соцмереж: мама процитувала свого психолога і розрадила тисячі жінок

Література

Жадан, Чех і поезія без переможця. "ЛітАкцент" оголосив лауреатів 2017 року