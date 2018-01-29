Сутки в АТО Боевики нарушили тишину, применив минометы

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Понедельник, 29 января 2018, 07:34

За прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями, ни один украинский защитник не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении в вечернее время боевики активизировались в Светлодарской дуге. Враг, из 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов, несколько раз вел огонь вокруг Луганского.

Минометы этого же калибра противник применил по позициям ВСУ неподалеку Троицкого.

На Донецком направлении, из гранатометов, незаконные вооруженные формирования обстреливали опорные пункты сил АТО у Широкиного.

Как сообщалось, в минувшие сутки, 28 января, по состоянию на 18:00 вдоль всей линии соприкосновения сохранялся режим "тишины".

Темы: АТО боевые действия Донбасс
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