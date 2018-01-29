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Поліція каже, що біля магазину в Харкові вибухнула граната

Понеділок, 29 січня 2018, 12:51

За попередніми даними, біля супермаркету "Брусничка" в Харкові в понеділок вранці вибухнула граната.

Про це повідомив журналістам у четвер в Харкові начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Олег Бех, передає "Інтерфакс-Україна".

"Експерти вважають, що це, можливо, ручна граната наступальної дії. Близько гранати знаходився великий підшипник, тобто ми розуміємо, що вибух був розрахований на те, щоб були набагато більші пошкодження", – сказав Бех.

Він підтвердив, що жінка, яка постраждала в результаті вибуху, працює прибиральницею в аптеці, розташованій в тій же будівлі, що й супермаркет.

"Після того, як вона завершила прибирання, вона спускалася вниз і побачила на сходах невеликий пакет. Попросила свого онука, щоб він відійшов на кілька сходинок вище, підійшла до цього пакету (він був важкий, з її слів). Усередині вона побачила металевий предмет, який вона взяла. Він випав у неї з рук, після чого стався вибух", – розповів Бех.

За його словами, у слідства є кілька версій того, що сталося.

"Ми висунули вже кілька версій. Одна з версій – можливий конфлікт, який є у власника аптеки за попереднім місцем роботи. Можливо, були й інші моменти", – сказав Бех.

Він підкреслив, що поки підстав говорити про теракт немає, але не виключив, що в ході досудового розслідування кваліфікація може змінитися.

Як повідомлялося, вранці 29 січня в Харкові біля одного з магазинів прогримів вибух, у результаті чого двоє людей отримали травми.

В результаті події в лікарню доставили 53-річну жінку з попереднім діагнозом рвана рана стегна і хлопчика 2016 року народження з рваною раною правої надбрівної області.

Теми: Харківвибухнадзвичайна подіяполіція
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