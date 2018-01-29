В штабі АТО кажуть, що бойовики планують провокації і навіть теракти

Найближчими днями бойовики можуть вдатися до серйозних збройних провокацій на Донбасі.

Про це посилаючись на дані розвідки, повідомляє прес-центр штабу АТО 29 січня.

"Незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних провокацій і, навіть, терористичних актів проти мирного місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення", – наголошується в повідомленні.

За даними розвідників, під обстріли бойовиків можуть потрапити життєво важливі об’єкти інфраструктури, такі, як лінії електропередач, водо- та газопроводи.

"Можливі провокації пов’язані із нарощуванням інтенсивності тренувань незаконних збройних формувань та чергового прибуття "гумконвою" з Росії.