В штабі АТО кажуть, що бойовики планують провокації і навіть теракти

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Понеділок, 29 січня 2018, 15:22

Найближчими днями бойовики можуть вдатися до серйозних збройних провокацій на Донбасі.

Про це посилаючись на дані розвідки, повідомляє прес-центр штабу АТО 29 січня.

"Незаконні збройні формування планують вдатися до серйозних провокацій і, навіть, терористичних актів проти мирного місцевого населення по обидва боки лінії зіткнення", – наголошується в повідомленні.

За даними розвідників, під обстріли бойовиків можуть потрапити життєво важливі об’єкти інфраструктури, такі, як лінії електропередач, водо- та газопроводи.

"Можливі провокації пов’язані із нарощуванням інтенсивності тренувань незаконних збройних формувань та чергового прибуття "гумконвою" з Росії.

Теми: АТО ОРДЛО тероризм
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