В штабе АТО говорят, что боевики планируют провокации и теракты

В ближайшие дни боевики могут прибегнуть к серьезным вооруженным провокациям на Донбассе.



Об этом ссылаясь на данные разведки, сообщает пресс-центр штаба АТО 29 января.



"Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения", – отмечается в сообщении.



По данным разведчиков, под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо- и газопроводы.



"Возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия "гумконвоя" из России.