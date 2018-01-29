В штабе АТО говорят, что боевики планируют провокации и теракты

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Понедельник, 29 января 2018, 15:22

В ближайшие дни боевики могут прибегнуть к серьезным вооруженным провокациям на Донбассе.

Об этом ссылаясь на данные разведки, сообщает пресс-центр штаба АТО 29 января.

"Незаконные вооруженные формирования планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения", – отмечается в сообщении.

По данным разведчиков, под обстрелы боевиков могут попасть жизненно важные объекты инфраструктуры, такие, как линии электропередач, водо- и газопроводы.

"Возможные провокации связаны с наращиванием интенсивности тренировок незаконных вооруженных формирований и очередного прибытия "гумконвоя" из России.

Темы: АТО ОРДЛО терроризм
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