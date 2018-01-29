З'явилися подробиці служби на Донбасі загиблого в Сирії генерала РФ

Російський генерал Валерій Асапов, який у вересні 2017 року загинув у Сирії, протягом року керував 1-м армійським корпусом бойовиків в Донецьку.

Про це повідомляє "Рейтер".

За інформацією агентства, на Донбас Асапов прибув ще восени 2015 року. Тут він був відомий під позивним "Туман".

За словами молодшого брата генерала В'ячеслава Асапова, його брат знаходився в Україні протягом року.

Троє сепаратистів розповіли "Рейтеру", що Асапов був не першим російським генералом на території ОРДО і що ротація російських командувачів на окупованій території Донбасу триває і досі. Асапов командував ключовим підрозділом бойовиків - 1-м армійським корпусом.

Як стало відомо, формально генерал під час перебування в Україні служив в Ростові-на-Дону.

Один із сепаратистів розповів, що під час служби на Донбасі Асапов носив форму без розпізнавальних знаків, майже через рік після цього його підвищили у званні до генерал-лейтенанта.

Як відомо, у вересні 2017 року в ході бойової операції в Сирії загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов.

Раніше українська розвідка повідомляла, що Асапов керує 1 армійським корпусом бойовиків у Донецьку.