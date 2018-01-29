Появились подробности службы на Донбассе погибшего в Сирии генерала РФ

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Понедельник, 29 января 2018, 15:55
Валерий Асапов

Российский генерал Валерий Асапова, который в сентябре 2017 года погиб в Сирии, в течение года руководил 1-м армейским корпусом боевиков в Донецке.

Об этом сообщает "Рейтер".

По информации агентства, на Донбасс Асапов прибыл еще осенью 2015 года. Здесь он был известен под позывным "Туман".

По словам младшего брата генерала Вячеслава Асапова, он находился в Украине в течение года.

Трое сепаратистов рассказали "Рейтеру", что Асапов был не первым российским генералом на территории ОРДО и что ротация российских командующих на оккупированной территории Донбасса продолжается и до сих пор. Асапов командовал ключевым подразделением боевиков - 1-м армейским корпусом.

Как стало известно, формально генерал во время пребывания в Украине служил в Ростове-на-Дону.

Один из сепаратистов рассказал, что во время службы на Донбассе Асапов носил форму без опознавательных знаков, почти через год после этого его повысили в звании до генерал-лейтенанта.

Как известно, в сентябре 2017 года в ходе боевой операции в Сирии погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.

Ранее украинская разведка сообщала, что Асапов руководит 1 армейским корпусом боевиков в Донецке.

Темы: Донбасс АТО Росcия Сирия армия
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