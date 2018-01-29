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Поліція затримала підозрюваного у вбивстві під час стрілянини у Києві

Понеділок, 29 січня 2018, 15:12
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві під час стрілянини у Києві

Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у скоєні вбивства в Шевченківському районі Києва біля МАФу, в якому розташований пункт національної лотереї.

Про це в ефірі телеканалу "112" повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

За його словами, за підозрою у скоєні вбивства затриманий чоловік 1989 року народження, який раніше був судимий за крадіжки і проживав у Вінницькій області.

"Нещодавно співробітниками карного розшуку була затримана людина, яка скоїла вбивство.  У нього вилучено зброю, з якої, як ми вважаємо, було скоєно злочин. Але остаточно буде відомо після проведення експертиз", - сказав Крищенко.

Він додав, що з цією людиною наразі працюють фахівці.

Також він зазначив, що правоохоронці перевірять наявність дозвільних документів в охоронних структур, які влаштували стрілянину біля спірної будівлі, через яку, можливо, і почалася стрілянина.

Раніше повідомлялося, що через стрілянину в Шевченківському районі Києва, як сталася у понеділок, загинула одна людина і одна отримала поранення.

За даними голови поліції, конфлікт виник через два рішення суду, які дають двом різним особам право власності.

"Була тут одна приватна охоронна структура, приїхала інша, відбувся конфлікт. Поліцію не визивали, аж поки не сталася стрілянина і не загинув чоловік", - сказав він.

Українська правда

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Теми: поліціяКиїввбивство
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