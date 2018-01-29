Полиция задержала подозреваемого в убийстве во время стрельбы в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении убийства в Шевченковском районе Киева возле МАФа, в котором расположен пункт национальной лотереи.

Об этом в эфире телеканала "112" сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, по подозрению в совершении убийства задержан мужчина 1989 года рождения, который ранее был судим за кражи и проживал в Винницкой области.

"Недавно сотрудниками уголовного розыска был задержан человек, подозреваемый в совершении убийства. У него изъято оружие, с помощью которого, как мы считаем, было совершено преступление. Но окончательно будет известно после проведения экспертиз", - сказал Корищенко.

Он добавил, что с мужчиной сейчас работают специалисты.

Также он отметил, что правоохранители проверят наличие разрешительных документов в охранных структур, которые устроили стрельбу возле спорного здания, через которое, возможно, и началась стрельба..

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в Шевченковском районе Киева, как произошла в понедельник, погиб один человек и один получил ранения.

По данным главы полиции, конфликт возник через два решения суда, которые дают двум разным лицам право собственности.

"Была здесь одна частная охранная структура, приехала другая, произошел конфликт. Полицию не вызывали, пока не произошла стрельба и не погиб человек", - сказал он.