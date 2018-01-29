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Полиция задержала подозреваемого в убийстве во время стрельбы в Киеве

Понедельник, 29 января 2018, 15:12
Полиция задержала подозреваемого в убийстве во время стрельбы в Киеве

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении убийства в Шевченковском районе Киева возле МАФа, в котором расположен пункт национальной лотереи.

Об этом в эфире телеканала "112" сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, по подозрению в совершении убийства задержан мужчина 1989 года рождения, который ранее был судим за кражи и проживал в Винницкой области.

"Недавно сотрудниками уголовного розыска был задержан человек, подозреваемый в совершении убийства. У него изъято оружие, с помощью которого, как мы считаем, было совершено преступление. Но окончательно будет известно после проведения экспертиз", - сказал Корищенко.

Он добавил, что с мужчиной сейчас работают специалисты.

Также он отметил, что правоохранители проверят наличие разрешительных документов в охранных структур, которые устроили стрельбу возле спорного здания, через которое, возможно, и началась стрельба..

Ранее сообщалось, что из-за стрельбы в Шевченковском районе Киева, как произошла в понедельник, погиб один человек и один получил ранения.

По данным главы полиции, конфликт возник из-за двух решений суда, которые дают двум разным лицам право собственности.

"Была здесь одна частная охранная структура, приехала другая, произошел конфликт. Полицию не вызывали, пока не произошла стрельба и не погиб человек", - сказал он.

Украинская правда
Темы: полицияКиевубийство
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