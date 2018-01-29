НАБУ затримало екс-директора Адміністрації морських портів – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро під час обшуків в Одесі затримало колишнього директора Адміністрації морських портів України, якого в 2016 вже відпускали під заставу.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

"Серед осіб, затриманих сьогодні… – колишній директор Адміністрації морських портів України Андрій Амелін і його заступники", – йдеться в повідомленні.

"Українська правда" звернулась за коментарем до НАБУ, але відповідь поки не отримала.

В Адміністрації морських портів на прохання УП прокоментувати інформацію відповіли, що ані підтвердити, ані спростувати її не можуть.

Водночас, АМПУ опублікувала на своєму сайті повідомлення про співпрацю з НАБУ з питань розслідування зловживань в 2015-2016 роках.

В повідомленні йдеться, що в проведенні слідчих дій, в рамках яких НАБУ проводить обшуки, фігурують посадові особи, "пов’язані з попереднім керівництвом ДП "АМПУ".

Зазначається також, що йдеться про кримінальне провадження за фактом привласнення в 2015 році коштів посадовими особами ТОВ "Техморгідрострой" за попередньою змовою з посадовими особами АМПУ.

Дозвіл на проведення обшуків НАБУ отримало від слідчого судді Солом'янського райсуду Києва.

За інформацією видання "Думская", йдеться про справу щодо договорів від 2015 року із компанією "Техморгідрострой" на виконання робіт із днопоглиблення в Бердянському і Маріупольському портах.

Договори тоді викликали сумніви в правоохоронці щодо прозорості конкурсів.

В липні 2016 році Андрію Амеліну повідомили про підозру у привласненні 3,5 млн гривень державних коштів.

В серпні 2016 Шевченківський районний суд Києва не заарештував підозрюваного і відпустив його під заставу в розмірі 1,4 млн грн.