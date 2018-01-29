НАБУ задержало экс-директора Администрации морских портов – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро во время обысков в Одессе задержало бывшего директора Администрации морских портов Украины, которого в 2016 уже отпускали под залог.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Среди лиц, задержанных сегодня… — бывший директор Администрации морских портов Украины Андрей Амелин и его заместители", – говорится в сообщении.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к НАБУ, но ответ пока не получила.

В Администрации морских портов на просьбу УП прокомментировать информацию ответили, что ни подтвердить, ни опровергнуть ее не могут.

В то же время, АМПУ опубликовала на своем сайте сообщение о сотрудничестве с НАБУ по вопросам расследования злоупотреблений в 2015-2016 годах.

В сообщении говорится, что в проведении следственных действий, в рамках которых НАБУ проводит обыски, фигурируют должностные лица, "связанные с предыдущим руководством ГП "АМПУ".

Отмечается также, что речь идет об уголовном производстве по факту присвоения в 2015 году средств должностными лицами ООО "Техморгидрострой" по предварительному сговору с должностными лицами АМПУ.

Разрешение на проведение обысков НАБУ получило от следственного судьи Соломенского райсуда Киева.

По информации издания "Думская", речь идет о деле по договорам 2015 года с компанией "Техморгидрострой" на выполнение работ по дноуглубления в Бердянском и Мариупольском портах.

Договоры тогда вызвали сомнения у правоохранителей относительно прозрачности конкурсов.

В июле 2016 году Андрею Амелину сообщили о подозрении в присвоении 3,5 млн гривен государственных средств.

В августе 2016 Шевченковский районный суд Киева не арестовал подозреваемого и отпустил его под залог в размере 1,4 млн грн.