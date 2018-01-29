Підозрюваного у вбивстві чиновника на полюванні перевірили на поліграфі - ЗМІ
Підозрюваний у вбивстві під час полювання заступника голови Лебединської РДА на Сумщині Івана Легкого підприємець Сергій Коваленко пройшов перевірку на поліграфі.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власне джерело у правоохоронних органах.
Зазначається, що у його показаннях не було виявлено ознак неправдивої інформації.
Разом з тим видання, з посиланням на прес-секретаря Сумської обласної прокуратури Наталію Науменко повідомляє, що наразі проводиться експертиза усієї зброї, яку використовували в той день мисливці.
"За попередніми даними, картеч у кримінальному провадженні, порушеному за фактом загибелі заступника голови РДА, не фігурує", - сказала Науменко.
Раніше повідомлялося, що 28 січня у Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею „Вбивство", проте не виключають вірогідність нещасного випадку.
У соцмережах з'явилась інформація, нібито підозрюваний стріляв під час полювання картеччю, що суворо заборонено.