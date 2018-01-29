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Підозрюваного у вбивстві чиновника на полюванні перевірили на поліграфі - ЗМІ

Понеділок, 29 січня 2018, 16:37

Підозрюваний у вбивстві під час полювання заступника голови Лебединської РДА на Сумщині Івана Легкого підприємець Сергій Коваленко пройшов перевірку на поліграфі.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на власне джерело у правоохоронних органах.

Зазначається, що у його показаннях не було виявлено ознак неправдивої інформації.

Разом з тим видання, з посиланням на прес-секретаря Сумської обласної прокуратури Наталію Науменко повідомляє, що наразі проводиться експертиза усієї зброї, яку використовували в той день мисливці.

"За попередніми даними, картеч у кримінальному провадженні, порушеному за фактом загибелі заступника голови РДА, не фігурує", - сказала Науменко.

Раніше повідомлялося, що 28 січня у Сумській області під час полювання застрелили заступника голови Лебединської районної державної адміністрації Івана Легкого.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею „Вбивство", проте не виключають вірогідність нещасного випадку.

У соцмережах з'явилась інформація, нібито підозрюваний стріляв під час полювання картеччю, що суворо заборонено.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сумивбивствополіція
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