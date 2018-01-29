Подозреваемого в убийстве чиновника на охоте проверили на полиграфе - СМИ

Подозреваемый в убийстве во время охоты заместителя председателя Лебединской РГА в Сумской области Ивана Легкого предприниматель Сергей Коваленко прошел проверку на полиграфе.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в его показаниях не было обнаружено признаков ложной информации.

Вместе с тем издание со ссылкой на пресс-секретаря Сумской областной прокуратуры Наталью Науменко сообщает, что в настоящее время проводится экспертиза всего оружия, которое использовали в тот день охотники.

"По предварительным данным, картечь в уголовном производстве, возбужденном по факту гибели заместителя председателя РГА, не фигурирует", - сказала Науменко.

Ранее сообщалось, что 28 января в Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединского районной государственной администрации Ивана Легкого.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Убийство", однако не исключают вероятность несчастного случая.

В соцсетях появилась информация, якобы подозреваемый стрелял во время охоты картечью, что строго запрещено.