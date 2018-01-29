Суд не відпустив екс-"міністра" Криму з-під арешту

Апеляційний суд Херсонської області залишив під вартою підозрюваного у держзраді екс-"міністра" окупованого Криму Петра Михальчевського.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на адвоката підозрюваного Артема Юзефовича.

"Суд відхилив апеляцію. Петро Михальчевський залишиться під вартою до 5 лютого", – сказав юрист виданню.

Як відомо, на початку січня 2018 року СБУ виявила у Києві екс-"міністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського і провела обшук у його помешканні.

Прокуратура АРК повідомила Михальчевському про підозру за ст. 111 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Пізніше суд обрав Михальчевському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 1 місяць.

Михальчевський був "міністром охорони здоров'я Криму" з березня по червень 2014 року після окупації Криму Росією.

Згодом окупаційна влада звинуватила його в участі у корупційних схемах, після чого Михальчевський написав заяву про відставку за власним бажанням.