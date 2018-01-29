Суд не отпустил экс-"министра" Крыма из-под ареста

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Понедельник, 29 января 2018, 18:12

Апелляционный суд Херсонской области оставил под стражей подозреваемого в госизмене экс-"министра" оккупированного Крыма Петра Михальчевского.

Об этом сообщает "Крим.Реалии" со ссылкой на адвоката подозреваемого Артема Юзефовича.

"Суд отклонил апелляцию. Петр Михальчевский останется под стражей до 5 февраля", – сказал юрист изданию.

Как известно, в начале января 2018 года СБУ обнаружила в Киеве экс-"министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского и провела обыск в его доме.

Прокуратура АРК сообщила Михальчевскому о подозрении по ст. 111 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Позже суд избрал Михальчевскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц.

Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта по июнь 2014 года после оккупации Крыма Россией.

Позже оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Темы: Крым суд оккупация
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