В Україні недоїдають 1,2 мільйона людей – ООН

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Понеділок, 29 січня 2018, 23:32

В Україні 1,2 мільйона людей відчувають гостру нестачу продовольства.

Про це повідомляє ООН з посиланням на дані Всесвітньої продовольчої програми.

В ООН зазначають, що 1,2 мільйона людей – це 26 відсотків від усього населення України. В організації пов’язують продовольчу кризу із військовим конфліктом на Донбасі.

Окрім України, у список країн, що зазнають проблеми з продовольством в результаті конфлікту, увійшли Ємен, Південний Судан, Сирія, Ліван, Центральноафриканська Республіка, Афганістаном і Сомалі.

В цілому, за даними ООН, у 2016 році число голодуючих досягло 815 мільйонів людей, роком раніше їх було 777 млн. Це збільшення фахівці пов'язують зі зростанням кількості та інтенсивності конфліктів.

Українська правда
Теми: Україна їжа ООН війна Донбас
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