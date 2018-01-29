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В Україні недоїдають 1,2 мільйона людей – ООН

Понеділок, 29 січня 2018, 22:32

В Україні 1,2 мільйона людей відчувають гостру нестачу продовольства.

Про це повідомляє ООН з посиланням на дані Всесвітньої продовольчої програми.

1,2 мільйона людей - це "26 відсотків тієї категорії населення, яка так чи інакше страждає від нестачі продуктів харчування", - пояснюють в ООН. В організації пов’язують продовольчу кризу із військовим конфліктом на Донбасі.

Окрім України, у список країн, що зазнають проблеми з продовольством в результаті конфлікту, увійшли Ємен, Південний Судан, Сирія, Ліван, Центральноафриканська Республіка, Афганістан і Сомалі.

У цілому, за даними ООН, у 2016 році число голодуючих досягло 815 мільйонів людей, роком раніше їх було 777 млн. Це збільшення фахівці пов'язують зі зростанням кількості та інтенсивності конфліктів.

Українська правда
Теми: УкраїнаїжаООНвійнаДонбас
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