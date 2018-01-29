В Украине недоедают 1,2 миллиона человек - ООН
В Украине 1,2 миллиона испытывают человек острую нехватку продовольствия.
Об этом сообщает ООН со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы.
В ООН отмечают, что 1,2 миллиона человек - это 26 процентов от всего населения Украины. В организации связывают продовольственный кризис с военным конфликтом на Донбассе.
Кроме Украины, в список стран, испытывающих проблемы с продовольствием в результате конфликта, вошли Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали.
В целом, по данным ООН, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн человек годом ранее их было 777 млн. Это увеличение специалисты связывают с ростом количества и интенсивности конфликтов.