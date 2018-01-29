В Украине недоедают 1,2 миллиона человек - ООН

2908 просмотров
Понедельник, 29 января 2018, 23:32

В Украине 1,2 миллиона испытывают человек острую нехватку продовольствия.

Об этом сообщает ООН со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы.

В ООН отмечают, что 1,2 миллиона человек - это 26 процентов от всего населения Украины. В организации связывают продовольственный кризис с военным конфликтом на Донбассе.

Кроме Украины, в список стран, испытывающих проблемы с продовольствием в результате конфликта, вошли Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали.

В целом, по данным ООН, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн человек годом ранее их было 777 млн. Это увеличение специалисты связывают с ростом количества и интенсивности конфликтов.

Темы: Украина еда ООН война Донбасс
powered by lun.ua
По теме
Биатлон: Сборная Украины взяла "золото" в смешанной эстафете на ЧЕ, обойдя РФ 28 января 2018, 17:39
Песков: Ждать результатов от встречи Суркова с Волкером не стоит 26 января 2018, 13:09
К концу столетия население Украины сократится до 28 миллионов – ООН 26 января 2018, 12:44
Все новости
Главные новости
США опубликовали "Кремлевский доклад" об олигархах Путина
Белый дом провел секретный брифинг для Конгресса по поводу санкций против РФ
В Госдепе США отреагировали на перехват Россией самолета над Черным морем
Госдеп: Санкции против РФ уже привели к миллиардным потерям, новые не нужны
Все новости
город

В Киеве открыли пространство виртуальной реальности

арт-формат

художник из Нигерии рисует карандашом 3D картины