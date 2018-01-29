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В Украине недоедают 1,2 миллиона человек - ООН

Понедельник, 29 января 2018, 22:32

В Украине 1,2 миллиона человек испытывают острую нехватку продовольствия.

Об этом сообщает ООН со ссылкой на данные Всемирной продовольственной программы.

1,2 миллиона человек - это "26 процентов той категории населения, которая так или иначе страдает от нехватки продуктов питания", - объясняют в ООН. В организации связывают продовольственный кризис с военным конфликтом на Донбассе.

Кроме Украины, в список стран, испытывающих проблемы с продовольствием в результате конфликта, вошли Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали.

В целом, по данным ООН, в 2016 году число голодающих достигло 815 млн человек годом ранее их было 777 млн. Это увеличение специалисты связывают с ростом количества и интенсивности конфликтов.

украинская правда
Темы: УкраинаедаООНвойнаДонбасс
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