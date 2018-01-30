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Комітет з розвідки вирішив опублікувати меморандум про Трампа

Вівторок, 30 січня 2018, 03:21

Комітет з розвідки Палати представників проголосував за те, щоб опублікувати секретний меморандум, який, за словами республіканців, показує упереджене ставлення міністерства юстиції до президента США.

Про це пише Reuters.

Член палати демократ Адам Шифф назвав це "сумним днем" для комітету. Він повідомив журналістам, що комітет проголосував також проти публікації проекту меморандуму, запропонованого демократами, який суперечить доповіді республіканців.

"Я думаю, що ми перейшли дуже сумну лінію в цьому комітеті, де вперше за 10 років або близько того, що я перебуваю в комітеті, було проведено голосування, яке політизує процес розсекречення та потенційно ставить під загрозу джерела і методи розвідки", - сказав Шифф.

Рішення комітету дає Дональду Трампу до 5 днів на те, що б прийняти остаточне рішення про публікацію секретного документа.

Раніше 65 американських конгресменів звернулися до комітету з розвідки Палати представників з вимогою розсекретити документ.

Згідно із заявами республіканців, в документі йдеться про неправомірне стеження спецслужб в період передвиборної гонки з тим, щоб підірвати кампанію Трампа.

Для підтримки ініціативи в соцмережах використовується хештег #releasethememo.

Як повідомлялося, в поширенні хештегу велику роль зіграли близько 600 акаунтів, які пов'язують з Кремлем.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
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