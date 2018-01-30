Комитет по разведке решил опубликовать меморандум о Трампе

Комитет по разведке Палаты представителей проголосовал за то, чтобы опубликовать секретный меморандум, который, по словам республиканцев, показывает предвзятое отношение министерства юстиции к президенту США.

Об этом пишет Reuters.

Член палаты демократ Адам Шифф назвал это "печальным днем" для комитета. Он сообщил журналистам, что комитет проголосовал также против публикации проекта меморандума, предложенного демократами, который противоречит докладу республиканцев.

"Я думаю, что мы перешли очень печальную линию в этом комитете, где впервые за 10 лет или около того, что я нахожусь в комитете, было проведено голосование, которое политизирует процесс рассекречивания и потенциально ставит под угрозу источники и методы разведки", - сказал Шифф.

Решение комитета дает Дональду Трампу до 5 дней на то, что бы принять окончательное решение о публикации секретного документа.

Ранее 65 американских конгрессменов обратились в комитет по разведке Палаты представителей с требованием рассекретить документ.

Согласно заявлениям республиканцев, в документе речь идет о неправомерной слежке спецслужб в период предвыборной гонки с тем, чтобы подорвать кампанию Трампа.

Для поддержки инициативы в соцсетях используется хештег #releasethememo.

Как сообщалось, в распространении хештега большую роль сыграли около 600 аккаунтов, которые связывают с Кремлем.