Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Білий дім провів секретний брифінг для Конгресу щодо санкцій проти РФ

Вівторок, 30 січня 2018, 05:56
Білий дім провів секретний брифінг для Конгресу щодо санкцій проти РФ

Адміністрація США провела для Конгресу засекречений брифінг з питань запровадження санкцій проти Росії.

Про це повідомляється на сайті сенатора США від Демократичної партії Бена Кардіна.

"Закон про санкції в Росії включає положення, що передбачає санкції щодо тих, хто проводить значні операції з російськими оборонними і розвідувальними секторами, в разі, якщо вони не продемонструють істотне скорочення цієї торгівлі", - повідомив сенатор.

"Сьогодні адміністрація провела секретний брифінг щодо дипломатичних зусиль США в цьому напрямку, і я високо ціную участь адміністрації в роботі Конгресу з цього питання. Я не збираюся обговорювати секретну природу цих обговорень, але я зосереджений на цих санкціях і буду продовжувати суворий нагляд, щоб переконатися, що здатність російського уряду проводити цю торгівлю істотно ускладнена", - заявив Кардін.

"США повинні бути готові запровадити санкції, якщо закон буде явно порушений. Адміністрація не повинна розслаблятися в цих зусиллях, і я очікую постійного і регулярного діалогу з цього питання", - додав він.

Як повідомлялося, представник Держдепу США Гетер Нойерт заявила, що прийняті США проти російської "оборонки" законодавчі заходи вже призвели до втрат на мільярди доларів і нові санкції поки не потрібні.

Як відомо, згідно із законом, 29 січня адміністрація США мала представити Конгресу так звану "Кремлівську доповідь" про російську політичну і бізнес еліти.

У Держдепі заявили, що подальші деталі містяться в секретному звіті, вже представленому Конгресу.

Теми: санкціїРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Усі новини...
санкції
Ірландія розслідує потрапляння їхніх деталей у "Шахеди" - прем’єр
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
12:49
У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці
12:48
Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
Усі новини...
Реклама: