Білий дім провів секретний брифінг для Конгресу щодо санкцій проти РФ

Адміністрація США провела для Конгресу засекречений брифінг з питань запровадження санкцій проти Росії.

Про це повідомляється на сайті сенатора США від Демократичної партії Бена Кардіна.

"Закон про санкції в Росії включає положення, що передбачає санкції щодо тих, хто проводить значні операції з російськими оборонними і розвідувальними секторами, в разі, якщо вони не продемонструють істотне скорочення цієї торгівлі", - повідомив сенатор.

"Сьогодні адміністрація провела секретний брифінг щодо дипломатичних зусиль США в цьому напрямку, і я високо ціную участь адміністрації в роботі Конгресу з цього питання. Я не збираюся обговорювати секретну природу цих обговорень, але я зосереджений на цих санкціях і буду продовжувати суворий нагляд, щоб переконатися, що здатність російського уряду проводити цю торгівлю істотно ускладнена", - заявив Кардін.

"США повинні бути готові запровадити санкції, якщо закон буде явно порушений. Адміністрація не повинна розслаблятися в цих зусиллях, і я очікую постійного і регулярного діалогу з цього питання", - додав він.

Як повідомлялося, представник Держдепу США Гетер Нойерт заявила, що прийняті США проти російської "оборонки" законодавчі заходи вже призвели до втрат на мільярди доларів і нові санкції поки не потрібні.

Як відомо, згідно із законом, 29 січня адміністрація США мала представити Конгресу так звану "Кремлівську доповідь" про російську політичну і бізнес еліти.

У Держдепі заявили, що подальші деталі містяться в секретному звіті, вже представленому Конгресу.