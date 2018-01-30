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Белый дом провел секретный брифинг для Конгресса по поводу санкций против РФ

Вторник, 30 января 2018, 05:56
Белый дом провел секретный брифинг для Конгресса по поводу санкций против РФ

Администрация США провела для Конгресса засекреченный брифинг по вопросам введения санкций в отношении России.

Об этом сообщается на сайте сенатора США от Демократической партии Бена Кардина.

"Закон о санкциях в России включает положение, предусматривающее санкции в отношении тех, кто проводит значительные операции с российскими оборонными и разведывательными секторами, в случае, если они не продемонстрируют существенное сокращение этой торговли", - сообщил сенатор.

"Сегодня администрация провела секретный брифинг по дипломатическим усилиям США в этом направлении, и я высоко ценю участие администрации в работе Конгресса по этому вопросу. Я не собираюсь обсуждать секретную природу этих обсуждений, но я сосредоточен на этих санкциях и буду продолжать строгий надзор, чтобы убедиться, что способность российского правительства проводить эту торговлю существенно затруднена", - заявил Кардин.

"США должны быть готовы ввести санкции, если закон будет явно нарушен. Администрация не должна расслабляться в этих усилиях, и я ожидаю постоянного и регулярного диалога по этому вопросу", - добавил он.

Как сообщалось, представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что принятые США против российской "оборонки" законодательные меры уже привели к потерям на миллиарды долларов и новые санкции пока не требуются.

Как известно, по закону, 29 января администрация США должна была представить Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" о российской политической и бизнес элите.  

В Госдепе заявили, что дальнейшие детали содержатся в секретном отчете, уже представленном Конгрессу.

Темы: санкцииРосcияСША
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