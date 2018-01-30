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Від авто до ложок: папери на майно "Межигір'я" передали АРМА

Вівторок, 30 січня 2018, 11:43
Від авто до ложок: папери на майно Межигір'я передали АРМА

Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури передав Національному агентству з питань управління активами документи про рухоме майно резиденції "Межигір'я", яке арештоване у рамках кримінальної справи.

Про це повідомив у коментарі "Укрінформу" керівник підрозділу Сергій Горбатюк.

"Протягом минулого року ми, починаючи з березня 2017 року, п'ять разів відправляли їм (АРМА - ред.) запит з проханням повідомити про можливість управління майном резиденції. У листопаді вони написали, що їм потрібна інформація про все майно, наявне у резиденції "Межигір'я". Уже 26 січня поточного року ми відправили їм ухвали суду про арешт майна і протоколи огляду з переліком цього майна", – розповів він.

За словами Горбатюка, в рамках кримінальної справи, порушеної за фактами розкрадання державного майна для будівництва "Межигіря", було арештоване усе рухоме майно резиденції – від картин, автомобілів до ложок. Загалом до переліку входять тисячі предметів.

Водночас документи стосовно нерухомості "Межигір'я" проходять в іншій кримінальній справі за підозрою екс-президента Віктора Януковича та його оточення у заволодінні резиденцією.

Ця справа перебуває у віданні Управління по розслідуванню злочинів, скоєних злочинними організаціями. Тому решту документів, необхідних для управління "Межигір'ям",  АРМА має отримати у цього управління ГПУ, зазначив Горбатюк.

У свою чергу працівник Управління по розслідуванню злочинів, скоєних злочинними організаціями повідомив "Укрінформу", що кримінальна справа за підозрою Януковича у заволодінні резиденцією наприкінці листопада 2017 року була передана до Національного антикорупційного бюро.

"Наразі кримінальна справа, яка стосується "Межигір'я", передана за підслідністю до НАБУ, тому ми не маємо більше відношення до цієї справи", – зазначив співрозмовник агентства.

Зазначається, що допоки створене у жовтні 2017 року Національне агентство з питань управління активами займається збором документів, необхідних для управління колишньою резиденцією Януковича, усе нерухоме та рухоме майно перебуває на відповідальному  зберіганні громадської організації "Межигір'я".

"Українська правда" у Threads

Теми: Межигір’я
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