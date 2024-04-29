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Членів міжвідомчої комісії не пускають на територію "Межигір'я"

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 квітня 2024, 16:11
Членів міжвідомчої комісії не пускають на територію Межигір'я
ілюстративне фото з сайту спецадміністрації

У державному парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передачі в управління державі активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні у справах експрезидента Віктора Януковича, при цьому невідомі особи не допускають членів міжвідомчої комісії на його територію та блокують роботу.

Джерело: спецадміністрація парка-пам'ятки "Межигір'я", Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: Зазначається, що 29 квітня міжвідомча комісія у складі представників спеціальної адміністрації "Межигір’я" спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за участі представників Фонду державного майна України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прибули до парку-пам’ятки у селі Нові Петрівці Вишгородського р-ну Київської області, і мали розпочати процес передачі арештованого майна, яке рішення судом передане в управління АРМА.

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Вказане майно було арештовано в рамках кримінального провадження, досудове розслідування у якому здійснювали детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Йдеться про розслідування фактів привласнення експрезидентом майна, що знаходиться на території урочища "Межигір’я".

Перевірка наявності і огляд майна "Межигір’я" є першим етапом процесу передачі в управління державній установі "Парк - пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" арештованих активів.

Водночас повідомляється, що "невідомі особи заблокували вхід у державний парк-пам’ятку і не допускають членів міжвідомчої комісії на територію, унеможливлюючи її роботу".

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Що передувало: У 2023 році Верховна Рада схвалила закон, який повернув "Межигір’я" у державну власність та створив новий об’єкт природно-заповідного фонду на 138,6 га земель державної власності з офіційною назвою парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір'я".

Кабінет міністрів у квітні 2024 року схвалив розпорядження № 321-р про передачу в управління державній установі "Парк — пам’ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигір’я" активів, на які накладений арешт у кримінальному провадженні.

За зберігання арештованого майна "Межигір'я" з 2014 року і за власною ініціативою відповідає фізична особа, представник громадської організації, який знаходиться на території парку і понад 10 років ним розпоряджається.

Офіційне відкриття державного парку-пам’ятки "Межигір'я" заплановане у травні.

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Теми: Межигір’яАРМААнтикорупційна прокуратура
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