От авто до ложек: бумаги на имущество "Межигорье" передали АРМА

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры передал Национальному агентству по управлению активами документы о движимом имуществе резиденции "Межигорье", арестованном в рамках уголовного дела.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" руководитель подразделения Сергей Горбатюк.

"В течение прошлого года мы, начиная с марта 2017 года, пять раз отправляли им (АРМА - ред.) запрос с просьбой сообщить о возможности управления имуществом резиденции. В ноябре они написали, что им нужна информация обо всем имуществе, имеется в резиденции "Межигорье". Уже 26 января текущего года мы отправили им постановление суда об аресте имущества и протоколы осмотра с указанием этого имущества", – рассказал он.

По словам Горбатюка, в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам хищения государственного имущества для строительства "Межигорья", было арестовано все движимое имущество резиденции – от картин, автомобилей до ложек. Всего в список входят тысячи предметов.

В то же время документы по недвижимости "Межигорья" проходят по другому уголовному делу по подозрению экс-президента Виктора Януковича и его окружения в завладении резиденцией.

Это дело находится в ведении Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Поэтому остальные документы, необходимые для управления "Межигорьем", АРМА должно получить у этого управления ГПУ, отметил Горбатюк.

В свою очередь работник Управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями сообщил "Укринформу", что уголовное дело по подозрению Януковича в завладении резиденцией в конце ноября 2017 года было передано в Национальное антикоррупционное бюро.

"Уголовное дело, которое касается "Межигорья", передано по подследственности в НАБУ, поэтому мы не имеем большее отношения к этому делу", – заявил собеседник агентства.

Отмечается, что пока созданное в октябре 2017 года Национальное агентство по управлению активами занимается сбором документов, необходимых для управления бывшей резиденцией Януковича, все недвижимое и движимое имущество находится на ответственном хранении общественной организации "Межигорье".