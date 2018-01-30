В Україні припинився партійний бум - КВУ

В 2017 році в Україні зареєстровано всього три політичні партії.

Про це повідомляє ГО "Комітет виборців України".

Так, у минулому році з’явилися такі партії: "Союз Міста і Села" (СМС), Велика Країна та "Національний прагматизм".

У КВУ додають, що партію "Слуга народу" зареєстровано ще в 2016 році і вона перейменована з іншої політичної сили.

Зазначається, що у 2016 році було зареєстровано 43 політичні партії, в 2015 році – 79, а у 2014 році – 37.

"Таким чином майже половина з нині існуючих українських політичних партій з’явилися впродовж 2014-2016 рр", - повідомляють у ГО.

Так, всього в Україні діє 354 політичні партії, що є одним із найвищих показників в Європі.

"Серед причин надмірної кількості партій – створення політичних сил як бізнес-проектів з метою подальшого продажу пакетів реєстраційних документів. Однак зменшення кількості новостворених партій може свідчити про зниження ролі такого виду бізнесу", - розповів голова КВУ Олексій Кошель.

За його словами, фактично у масовій реєстрації політсил "діє принцип нерухомості, коли масштабні темпи будівництва збивають ціну на квадратні метри".

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило 513 671 300 тисяч гривень з державного бюджету на фінансування статутної діяльності 6 політичних партій у 2018 році.