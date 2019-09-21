У КВУ назвали нардепів, які пропустили майже весь "турборежим"

З початку роботи Верховної Ради IX скликання 17 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань.

Джерело: Комітет виборців України

Деталі: У серпні-вересні було проведено 15 пленарних засідань ВРУ, на яких відбулося 548 голосувань.

З 17 нардепів, хто пропустив переважну більшість голосувань, 14 є представниками фракції "Опозиційна платформа – За життя", 2 – із групи "За майбутнє", один – із ВО "Батьківщина".

"Майже не голосували у серпні-вересні Вадим Рабінович (взяв участь в 1% голосувань), Юрій Солод (2%), Ренат Кузьмін (3%), Вадим Столар (5%), Юрій Бойко (5%), Віктор Медведчук (5%), Юлія Льовочкіна (5%), Антон Яценко (6%), Григорій Суркіс (6%), Тарас Козак (6%), Олександр Фельдман (6%), Ігор Абрамович (6%), Анатолій Урбанський (6%), Сергій Ларін (6%), Сергій Тарута (7%), Олександр Пузанов (10%), Віталій Борт (10%).

Зазначені нардепи переважно були присутні на засіданнях ВР, однак пропустили голосування без поважних причин - таких як хвороба чи відрядження, повідомили у КВУ.