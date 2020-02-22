"Слуга народа" - віртуальна політична сила з можливою тінізацією — КВУ

Партія "Слуга Народу" залишається переважно віртуальною політичною силою, в роботі якої можлива тінізація.

Джерело: Комітет виборців України за підсумком аналізу звіту партії "СН" про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2019 року (жовтень-грудень).

Деталі: Відповідно до звіту СН, партія загалом витратила 479 млн. грн., однак з них жодної гривні на заробітну плату. При цьому у партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

Як заявляють у КВУ, така ситуація може свідчити про тінізацію роботи в "Слузі Народу".

Пряма мова голови КВУ Олексія Кошеля: "Ми припускаємо, що частина робіт, таких як ведення бухгалтерії чи прибирання офісу можуть виконувати на контрактній основі. Однак робота такої структури як парламентська партія передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою".

"На практиці ситуація з нулями у звіті "Слуги Народу" може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Де факто звіт партії показує, що "Слуга Народу" залишається переважно віртуальною політичною силою".

Деталі: За даними КВУ відповідно до звітів інших політичних партій, у ВО "Батьківщина" - 96 працівників та понад 600 осередків, у "Європейської солідарності" - 39 офіційних працівників та 29 місцевих організацій зі статусом юрособи, в "ОПЗЖ" 3 працівників та 30 осередків, у "Голосі" - 6 працівників і 13 осередків.

Що передувало:

Відповідно до звіту за ІІІ квартал 2019 року (період липня-вересня), партія "Слуга народу" офіційно не наймала на роботу жодної людини і не витрачала коштів на заробітну плату, при цьому "слуги" витратили 240 мільйонів гривень.

Дані інших партій за вказаний період: у "Батьківщини" працює 73 людини, в "Європейській солідарності" - 46, у "Голосі" - 3.