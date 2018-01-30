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Аваков про нацдружини: Парамілітарних утворень бути не може

Вівторок, 30 січня 2018, 12:19
Аваков про нацдружини: Парамілітарних утворень бути не може

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголошує, що "Національні дружини" можуть існувати як громадські організації, але в жодному разі не переступати рамки закону.

Пряму мову міністра наводить 30 січня сайт МВС.

"Ще раз повторюсь, у державі Україна є лише одна монополія на застосування сили – державна: Національна гвардія, Національна поліція, ЗСУ. Всі інші парамілітарні утворення, які намагаються себе позиціонувати на вулицях міст, не є законними. Суспільні рухи можуть бути якими завгодно, але тільки не виходити за межі закону", – сказав Аваков.

Він наголосив, що на вулицях українських міст не повинно бути ніяких мілітарних рухів.

"Я як міністр не дозволю, щоб були паралельні структури, які намагаються на вулицях поводитися як альтернативні мілітарні формування", – заявив міністр.

Як відомо, 28 січня у Києві партія "Національний корпус" влаштувала присягу представників "Національних дружин".

За словами речника Нацкорпусу Романа Чернишова, дружини діють в Україні уже рік, проте присягу прийняли 600 учасників вперше.

"Фактично це частина азовського руху. Це добровільне об’єднання по підтриманню порядку на вулицях, патрулювання вулиць, протидії алко- та наркопритонам і взагалі для допомоги там, де державні органи або не можуть, або не хочуть допомагати українській громаді", – розповів речник Нацкорпусу.

Чернишов наголосив, що "Національні дружини" не мають зброї і не є поліцейським, чи військовим об’єданням, проте співпрацюють із поліцією.

У МВС пояснили, що законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону. Однак такі дії повинні бути скоординованими із правоохоронцями.

Валентина Романенко, УП
Теми: націоналістиМВСполіція
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