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Луценко запевняє, що на Сейшелах відпочивав "без зайвостей"

Вівторок, 30 січня 2018, 13:36
Луценко запевняє, що на Сейшелах відпочивав без зайвостей

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що його родина має достатні та задекларовані фінансові ресурси для відпочинку на Сейшельських островах.

Про це генпрокурор розповів журналістам у Брюсселі, повідомляє 30 січня "Укрінформ".

"Усі кошти, які ми заплатили за перебування, будуть вказані у наступній декларації. Я вказав у декларації подарунок сина, який займається бізнесом, який надав нам кошти для оплати цього семиденного відпочинку. Решта коштів, які ми витратили там на інші потреби, також будуть вказані у нашій декларації приблизно у березні-квітні", – пояснив Луценко.

Генпрокурор відзначив, що під час відпочинку на островах "жодних зайвостей там не було".

"Я не схильний виправдовуватися. Але, на жаль, так реально сталося, що відпочивати без проведення мітингів і дискусій я можу лише за кордоном", – заявив Луценко.

Очільник ГПУ запевнив, що його син, який сплачує усі податки, має можливість допомогти батькам "отримати цей перепочинок перед важким роком".

Генпрокурор пояснив, що допомога сина у розмірі 10 тисяч євро показана у декларації, як одноразовий подарунок.

За інформацією "Радіо Свобода", наприкінці 2017 року родина генпрокурора упродовж семи днів відпочивала на Сейшелах, де орендувала три вілли.

"Українська правда" в Threads

Теми: Луценкодекларації
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