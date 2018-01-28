Луценко зізнався, який подарунок зробив йому син

Коштовним подарунком, який зробив генпрокурору Юрію Луценку та його дружині старший син Олександр, була поїздка на відпочинок.

Про це генпрокурор розповів в інтерв'ю газеті "Сегодня".

"Це поїздка на відпочинок. Син-бізнесмен заплатив, і ми всією сім'єю, в тому числі з його дружиною, відпочили 7 днів за кордоном", - сказав Луценко.

"Адже для мене відпочинок - це зміна не тільки обличь, а й тем для розмов. Якщо відпочивати в Україні, обличчя можуть змінитися, теми - ні", - додав він.

Як повідомлялося, 2 січня цього року родина генпрокурора Юрія Луценка та нардепа Ірини Луценко отримала від старшого сина Олександра подарунок у негрошовій формі на суму 170 тисяч гривень.

Відповідні зміни майнового стану відображені у деклараціях чиновників.

12 серпня 2017 року Юрій та Ірина Луценки задекларували по 119 350 гривень, подарованих Олександром Луценком.

Також у серпні Олександр Луценко придбав квартиру на 170 кв. м у новому житловому комплексі з краєвидом на ліс.

9 вересня відбулося гучне весілля 28-річного Олександра Луценка. Тоді ще стався скандал через те, що представники Управління держохорони перешкоджали журналістам знімати навіть поруч зі святкуванням.

Видання "Наші гроші" раніше писало, що Олександр Луценко заробляє на оренді квартир на столичному Печерську, записаних на бухгалтера Луценків Світлану Риженко.

Як відомо, у Луценків є два сина: Олександр, 1989 року народження і Віталій, 1999 року народження.