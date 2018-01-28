Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко зізнався, який подарунок зробив йому син

Неділя, 28 січня 2018, 18:32
Луценко зізнався, який подарунок зробив йому син

Коштовним подарунком, який зробив генпрокурору Юрію Луценку та його дружині старший син Олександр, була поїздка на відпочинок.

Про це генпрокурор розповів в інтерв'ю газеті "Сегодня".

"Це поїздка на відпочинок. Син-бізнесмен заплатив, і ми всією сім'єю, в тому числі з його дружиною, відпочили 7 днів за кордоном", - сказав Луценко.

"Адже для мене відпочинок - це зміна не тільки облич, а й тем для розмов. Якщо відпочивати в Україні, обличчя можуть змінитися, теми - ні", - додав він.

Як повідомлялося, 2 січня цього року родина генпрокурора Юрія Луценка та нардепа Ірини Луценко отримала від старшого сина Олександра подарунок у негрошовій формі на суму 170 тисяч гривень.

Відповідні зміни майнового стану відображені у деклараціях чиновників.

12 серпня 2017 року Юрій та Ірина Луценки задекларували по 119 350 гривень, подарованих Олександром Луценком.

Також у серпні Олександр Луценко придбав квартиру на 170 кв. м у новому житловому комплексі з краєвидом на ліс.

9 вересня відбулося гучне весілля 28-річного Олександра Луценка. Тоді ще стався скандал через те, що представники Управління держохорони перешкоджали журналістам знімати навіть поруч зі святкуванням.

Видання "Наші гроші" раніше писало, що Олександр Луценко заробляє на оренді квартир на столичному Печерську, записаних на бухгалтера Луценків Світлану Риженко.

Як відомо, у Луценків є два сина: Олександр, 1989 року народження і Віталій, 1999 року народження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Луценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
12:40
Розвідка Британії: Росіяни воюють вночі, але їм бракує обладнання і підготовки
12:33
Збій у "Київстарі" спричинила хакерська атака – ЗМІ
12:30
фотоСБУ спіймала інформаторку РФ, яка передавала ФСБ дані через "зв’язкового" з УПЦ МП
12:26
Помер український режисер-документаліст Ігор Кобрин
12:25
У Кабміні сказали, коли сподіваються відновити роботу "Київстар"
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
Усі новини...
Реклама: