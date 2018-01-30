Луценко уверяет, что на Сейшелах отдыхал "без излишеств"

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что его семья имеет достаточные и задекларированные финансовые ресурсы для отдыха на Сейшельских островах.

Об этом генпрокурор рассказал журналистам в Брюсселе, сообщает 30 января "Укринформ".

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, который предоставил нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", – объяснил Луценко.

Генпрокурор отметил, что во время отдыха на островах "никаких излишеств там не было".

"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так реально происходит, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", – заявил Луценко.

Глава ГПУ заверил, что его сын, который платит налоги, имеет возможность помочь родителям "получить этот отдых перед трудным годом".

Генпрокурор пояснил, что помощь сына в размере 10 000 евро показана в декларации, как одноразовый подарок.

По информации "Радио Свобода", в конце 2017 семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы.