Суд дав "Топазу" 8 років тюрми

Київський райсуд Харкова визнав винним антимайданівця Гната Кромського, відомого як "Топаз", у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в масових заворушеннях і незаконному заволодінні авто.

Про це повідомляє 30 січня "Громадське ТБ".

Колегія суддів засудила Кромського до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачення наполягало на покаранні у вигляді 15 років ув'знення.

Водночас, за законом Савченко, "Топазу" залишається відбувати лише 2 роки покарання.

"За нашими підрахунками, якщо застосувати так званий закон Савченко, йому залишиться відбувати покарання близько 2 років​", – повідомила пресс-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

Обвинувачення заявило, що подаватиме апеляцію на вирок "за наявністю законних підстав".

Засуджений під час свого останнього слова сказав: "Я не вважаю себе винним, я ніколи не хотів і нікого не просив, щоб була змінена межа території України. Тому я прошу виправдання".

За даними слідства, підсудний був організатором захоплення приміщення Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2014 року, учасником побиття євромайданівців, яких змусили пройти через так званий "коридор ганьби", а також організатором масових заворушень 14 березня 2014 року на вулиці Римарській, під час яких загинули люди.

"Топаза" затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду Харкова йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив.

25 квітня 2014 року "втікача" затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави.

Влітку 2015 року Київський районний суд Харкова розпочав розгляд справи стосовно зловмисника.