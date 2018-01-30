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Суд дал "Топазу" 8 лет тюрьмы

Вторник, 30 января 2018, 13:56
Суд дал Топазу 8 лет тюрьмы

Киевский райсуд Харькова признал виновным антимайдановца Гната Кромского, известного как "Топаз", в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении авто.

Об этом сообщает 30 января "Громадське ТВ".

Коллегия судей приговорила Кромского к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Обвинение настаивало на наказании в виде 15 лет тюрьмы.

В то же время, по закону Савченко, "Топазу" остается отбывать только 2 года наказания.

"По нашим подсчетам, если применить так называемый закон Савченко, ему останется отбывать наказание около 2 лет", – сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

Обвинение заявило, что будет подавать апелляцию на приговор "по наличию законных оснований".

Осужденный во время своего последнего слова сказал: "Я не считаю себя виновным, я никогда не хотел и никого не просил, чтобы была изменена граница территории Украины. Поэтому я прошу оправдания".

По данным следствия, подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на улице Рымарской, во время которых погибли люди.
 
"Топаза" задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил.

25 апреля 2014 года "беглеца" задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.
 
Летом 2015 года Киевский районный суд Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.

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