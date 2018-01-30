Суддя, яка забрала права в "автомайданівця", уникнула звільнення

Суддя Дніпровського райсуду Києва Неля Ластовка, яка незаконно позбавила права керування учасника автомайдану, уникнула звільнення у зв’язку з закінченням строку притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя по завершенні свого засідання 30 січня.

"У діях судді Дніпровського районного суду міста Києва Ластовки Н.Д. констатовано порушення, однак припинено провадження через сплив строку притягнення до дисциплінарної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Суддя Неля Ластовка Фото ВРП з facebook

Відзначається, що 23 січня 2014 року Ластовка позбавила одного з учасників Автомайдану права керування транспортними засобами.

28 лютого 2014 року суддя Ластовка відповідно до закону про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій під час мирних зібрань, звільнила автомайданівця від адмінвідповідальності.

Рішення про позбавлення прав водій також оскаржив в апеляційному суді 8 квітня 2014 року. Провадження у справі було закрите у зв’язку з відсутністю в діях водія складу адміністративного правопорушення.

Автомайданівець також просив провести спеціальну перевірку стосовно судді Ластовки, на підставі чого порушили дисциплінарне провадження.

"Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя дійшла висновку, що … суддя Ластовка ухвалила судове рішення … з очевидними порушеннями норм процесуального права, принципів верховенства права та законності. Внаслідок таких дій судді Ластовки громадянина позбавлено права на справедливий суд", - повідомили у ВРП.

У зв’язку з цим 27 березня 2017 року Третя Дисциплінарна палата ВРП вирішила притягнути суддю Ластовку до дисциплінарної відповідальності та застосувати до неї "дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади".

Суддя Ластовка це рішення оскаржила, називаючи невмотивованим, та просила скасувати повністю, а дисциплінарне провадження закрити.

Скаргу Ластовки ВРП розглянула 30 січня 2018 року.

Член Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк зазначив, що вважає висновок Третьої Дисциплінарної палати обґрунтованим, а дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення її з посади "пропорційним вчиненому та виправданим".

"Вища рада правосуддя… ухвалила рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 27 березня 2017 року скасувати частково, дисциплінарне провадження припинити", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рішення "прийняте з окремою думкою".

Повний текст рішення ВРП обіцяє оприлюднити на офіційному веб-сайті.

Як відомо, суддя Неля Ластовка 23 січня 2014 року своїми рішеннями позбавила прав на керування на 4 і 6 місяців трьох "автомайданівців".

Крім того, ЗМІ також повідомляли, що правоохоронці збиралися перевірити Нелю Ластовку у справі викриття на хабарі судді Дніпровського райсуду міста Києва Миколи Чауса, підозрюючи, що без допомоги Ластовки Чаус не міг би постійно потрапляти по системі розподілу на резонансні справи.

28 березня 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Нелю Ластовку від здійснення правосуддя до ухвалення або скасування подання на її звільнення.

У вересні 2017 року стало відомо, що суддя Ластовка переписала дім і квартиру на матір.