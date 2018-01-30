Судья, которая отобрала права у "автомайдановца", избежала увольнения

Судья Днепровского райсуда Киева Неля Ластовка, которая незаконно лишила прав участника автомайдана, избежала увольнения в связи с истечением срока привлечения к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщает Высший совет правосудия по завершении своего заседания 30 января.

"В действиях судьи Днепровского районного суда города Киева Ластовки Н.Д. констатировано нарушение, однако прекращено производство из-за истечения срока привлечения к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Судья Неля Ластовка Фото ВСП с facebook

Отмечается, что 23 января 2014 года Ластовка лишила одного из участников Автомайдана права управления транспортными средствами.

28 февраля 2014 года судья Ластовка в соответствии с законом о недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий во время мирных собраний, освободила автомайдановца от административной ответственности.

Решение о лишении прав водитель также обжаловал в апелляционном суде 8 апреля 2014 года. Производство по делу было закрыто в связи с отсутствием в действиях водителя состава административного правонарушения.

Автомайдановец также просил провести специальную проверку в отношении судьи Ластовки, на основании чего было возбуждено дисциплинарное производство.

"Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что ... судья Ластовка приняла судебное решение ... с очевидными нарушениями норм процессуального права, принципов верховенства права и законности. В результате таких действий судьи Ластовки гражданин был лишен права на справедливый суд", - сообщили в ВСП.

В связи с этим 27 марта 2017 года Третья Дисциплинарная палата ВСП решила привлечь судью Ластовку к дисциплинарной ответственности и применить к ней "дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении".

Судья Ластовка это решение обжаловала, называя немотивированным, и просила отменить полностью, а дисциплинарное производство закрыть.

Жалобу Ластовки ВСП рассмотрел 30 января 2018 года.

Член Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк отметил, что считает вывод Третьей Дисциплинарной палаты обоснованным, а дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности "пропорциональным содеянному и оправданным".

"Высший совет правосудия ... постановил решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 27 марта 2017 года отменить частично, дисциплинарное производство прекратить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение "принято с особым мнением".

Полный текст решения ВСП обещает обнародовать на официальном сайте.

Как известно, судья Неля Ластовка 23 января 2014 года своими решениями лишила прав на вождение на 4 и 6 месяцев трех "автомайдановцев".

Кроме того, СМИ также сообщали, что правоохранители собирались проверить Нелю Ластовку в деле разоблачения на взятке судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозревая, что без помощи Ластовки Чаус не мог бы постоянно попадать по системе распределения на резонансные дела.

28 марта 2017 года Высший совет правосудия временно отстранил Нелю Ластовку от правосудия до принятия или отмены представления на ее освобождение.

В сентябре 2017 года стало известно, что судья Ластовка переписала дом и квартиру на мать.