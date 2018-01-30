Холодницький розповів, скільки справ готовий передати до антикорупційного суду

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холоднийцький заявив, що у 2018 році до суду може бути скеровано не менше 100 справ.

Про це він сказав в інтерв'ю "Укрінформу", відповідаючи на запитання, скільки справ очікує на те, щоб бути розглянутими в антикорупційному суді.

"Як мінімум сотня справ, які вже є в різних судах України. В цьому році, як перспектива, очікуємо, що до суду буде спрямовано ще не менше 100 справ, в яких процесуальне керівництво здійснювала САП. І це вже 200", - сказав Холодницький.

Він додав, що на антикорупційний суд чекає багато роботи, оскільки є ще провадження, щодо яких слідство триває, і де без слідчих суддів не обійтись.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстровано у Верховній Раді.

ПІзніше Міжнародний валютний фонд повідомив українській владі, що ухвалення президентського законопроекту про Антикорупційний суд у його нинішній редакції означатиме порушення Києвом зобов’язань перед міжнародними партнерами.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

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