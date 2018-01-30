Холодницкий рассказал, сколько дел готов передать в антикоррупционный суд

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холоднийцкий заявил, что в 2018 году в суд может быть направлено не менее 100 дел.

Об этом он сказал в интервью "Укринформу", отвечая на вопрос, сколько дел ожидает, чтобы быть рассмотренными в антикоррупционном суде.

"Как минимум сотня дел, которые уже есть в разных судах Украины. В этом году, как перспектива, ожидаем, что в суд будет направлено еще не менее 100 дел, в которых процессуальное руководство осуществляла САП. И это уже 200", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что на антикоррупционный суд ждет много работы, поскольку есть еще производства, по которым следствие продолжается, и где без следственных судей не обойтись.

Ранее сообщалось, что 22 декабря 2017 года проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрирован в Верховной Раде.

Позже Международный валютный фонд сообщил украинской власти, что принятие президентского законопроекта о Антикоррупционный суд в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом обязательств перед международными партнерами.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил, что Антикоррупционный суд в Украине необходимо создать срочно.

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