"Топаз" не хоче брати участь в обміні з ОРДЛО

"Антимайданівець" Гнат Кромський, відомий на прізвисько "Топаз" стверджує, що отримував пропозицію брати участь в обміні на українських заручників, незаконно утримуваних на території ОРДЛО.



Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів в середу в Київському райсуді Харкова, передає "Інтерфакс-Україна".



"Так, пропонували (брати участь в обміні - ред.). Я сказав, що я - громадянин України, громадянин цього міста", – заявив харків'янин.



На уточнююче запитання, чи означає це, що він не хоче брати участь в обміні, Кромський сказав: "Навіщо? Я від себе не втечу".



Як повідомлялося раніше в середу, Київський райсуд Харкова визнав Кромського винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1. ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.294 (масові заворушення), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.



"Топаза" засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.



Суд також вказав, що частина попереднього ув'язнення (з 28 березня по 29 березня 2014 р, з 26 квітня по 12 вересня 2014 року, з 17 грудня 2014 р до 20 червня 2017р.) має бути зарахована в строк відбування покарання з розрахунку день за два (за "законом Савченко").



Після 20 червня 2017 року попереднє ув'язнення зараховується в строк відбування покарання з розрахунку один до одного.



Таким чином, згідно з вироком Кромський має провести у в'язниці ще близько двох років.



Харків'янин Кромський був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.



Став відомий за позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "Антимайдану".



Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів гукає про допомогу до Кромського: "Топаз, дай команду!".