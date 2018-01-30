"Топаз" не хочет участвовать в обмене с ОРДЛО

9474 просмотра
Вторник, 30 января 2018, 17:30

"Антимайдановец" Игнат Кромской, известный по прозвищу "Топаз" утверждает, что получал предложение участвовать в обмене на украинских заложников, незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в среду в Киевском райсуде Харькова, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, предлагали (участвовать в обмене – ред.). Я сказал, что я – гражданин Украины, гражданин этого города", – заявил харьковчанин.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что он не хочет участвовать в обмене, Кромской сказал: "Зачем? Я от себя не убегу".

Как сообщалось ранее в среду, Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

"Топаза" приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.

Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014г, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014г до 20 июня 2017г.) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два (по "закону Савченко").

После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному.

Таким образом, в соответствии с приговором Кромскому надлежит провести в тюрьме еще около двух лет.

Харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".

Темы: суд Харьков
powered by lun.ua
По теме
Судья, которая отобрала права у "автомайдановца", избежала увольнения 30 января 2018, 16:22
Дело о поджоге монастыря УПЦ МП: судья пожаловалась на угрозы 30 января 2018, 14:31
В САП заявили о вмешательстве Кабмина в дело по Гавриловой 30 января 2018, 14:29
Все новости
Главные новости
Суд уменьшил "королю контрабанды" залог с 21 млн до 141 тысячи
Межбанк закрылся падением доллара
Во время обстрела боевиков погиб украинский военный – штаб
Отдых Луценко на Сейшелах стоил не менее €50 тысяч – СМИ
Все новости
Белое и черное

FuckUp nights: рестораторы о своих провалах

історія

Жизнь после Крут. Как сложилась судьба участников январского боя