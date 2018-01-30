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"Топаз" може попросити про амністію – адвокат

Вівторок, 30 січня 2018, 21:57

Засуджений на 8 років "антимайданівець" Гнат Кромський, відомий на прізвисько "Топаз", може подати прохання про амністію.

Про це повідомив його адвокат Олександр Шадрин, передає "Громадське ТБ".

"Кромський має право подати клопотання на умовно-дострокове звільнення або прохання про амністію", - розповів він.

Крім того, за словами захисника, Кромському не врахували дні, проведені в СІЗО, після скасування "закону Савченко".

Як відомо, 30 січня, Київський райсуд Харкова визнав Кромського винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1. ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.294 (масові заворушення), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

"Топаза" засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Суд також вказав, що частина попереднього ув'язнення (з 28 березня по 29 березня 2014 р, з 26 квітня по 12 вересня 2014 року, з 17 грудня 2014 р до 20 червня 2017р.) має бути зарахована в строк відбування покарання з розрахунку день за два (за "законом Савченко").

Після 20 червня 2017 року попереднє ув'язнення зараховується в строк відбування покарання з розрахунку один до одного.

Таким чином, згідно з вироком Кромський має провести у в'язниці ще близько двох років.

Харків'янин Кромський був учасником охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.

Став відомий за позивним "Топаз" після появи в мережі Інтернет відео, знятого в таборі "Антимайдану".

Зйомка обривається після того, як на автора відео нападають "тітушки" і він кілька разів гукає про допомогу до Кромського: "Топаз, дай команду!".

Теми: судХарків
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