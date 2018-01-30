"Топаз" может попросить об амнистии - адвокат

Осужденный на 8 лет "антимайдановец" Игнат Кромской, известный по прозвищу "Топаз", может подать прошение об амнистии.

Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает "Громадське ТБ".

"Кромской имеет право ходатайствовать на условно-досрочное освобождение или просьбу об амнистии", - рассказал он.

Кроме того, по словам защитника, Кромского не засчитали дни, проведенные в СИЗО, после отмены "закона Савченко".

Как известно, 30 января, Киевский райсуд Харькова признал Кромского виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.110 (посягательство на территориальную целостности и неприкосновенность Украины), ч.1 ст.294 (массовые беспорядки), ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины.

"Топаза" приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему на правах собственности имущества.



Суд также указал, что часть предварительного заключения (с 28 марта по 29 марта 2014г, с 26 апреля по 12 сентября 2014, с 17 декабря 2014г до 20 июня 2017г.) должна быть засчитана в срок отбывания наказания из расчета день за два (по "закону Савченко").

После 20 июня 2017 года предварительное заключение засчитывается в срок отбывания наказания из расчета один к одному.

Таким образом, в соответствии с приговором Кромскому надлежит провести в тюрьме еще около двух лет.

Харьковчанин Кромской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети Интернет видео, снятого в лагере "Антимайдана".

Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают "титушки" и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Кромскому: "Топаз, дай команду!".