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Протестующие блокировали дорогу на пункт пропуска "Рава-Русская"

Среда, 31 января 2018, 03:13

На пограничном пункте пропуска "Рава-Русская" (Львовская область) во вторник вечером несколько десятков человек блокировали дорогу.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы в области в Facebook.

"Сегодня, около 18:30, группа лиц (около 80) начала блокировку дороги к пункту пропуска "Рава-Русская". Претензий к работе таможни от митингующих нет. Также во время общения людей с одним из руководителей таможенного поста ни устных, ни письменных обращений не поступало",  говорится в заявлении.

В то же время депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что протестующие недовольны работой таможни.

Позже он сообщил, что в 23:30 митингующие начали расходиться и движение на дороге к ЧП "Рава-Русская" восстановлено.

Как сообщалось, 10 января на границе с Польшей блокировали три дороги из-за налоговых изменений.

Как известно,  Верховная Рада изменила правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже ограничив суммой до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Новые правила вступили в силу 1 января 2018 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаакции
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