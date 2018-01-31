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Трамп: РФ і Китай загрожують нацбезпеці і економіці США

Середа, 31 січня 2018, 06:01

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія і Китай становлять виклик національній безпеці Америки.

Про це він сказав, виступаючи зі зверненням "Про стан країни" до обох палат Конгресу, передає CNN.

"У той час, як ми відроджуємо силу та впевненість всередині Америки, ми також відновлюємо свою силу та позиції за кордоном. По всьому світу ми стикаємося зі злочинними режимами, терористичними угрупованнями і суперниками, такими як Китай і Росія, які кидають виклик нашій безпеці, нашій економіці і нашим цінностям", - наголосив Трамп

"Відповідати на ці виклики треба не слабкістю, яка веде до конфліктів, а силою, яка є найнадійнішим засобом національної оборони", - додав він.

"З цієї причини я звертаюся до Конгресу з проханням покласти край небезпечним скороченням оборонного бюджету та повною мірою профінансувати наших військових", - підкреслив американський президент.

Також він пообіцяв продовжити тиск на КНДР, не вдаючись до слабкостей і помилок попередніх адміністрацій Білого дому.

"Минулий досвід навчив нас, що самовдоволення та поступки породжують лише агресію та провокації. Я не повторюватиму помилки колишніх адміністрацій, які призвели до цієї небезпечної ситуації", - запевнив Трамп.

Як відомо, раніше Трамп визнав РФ загрозою у новій стратегії нацбезпеки США. 

Теми: ТрампСШАРосіяКитай
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