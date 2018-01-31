Трамп: РФ и Китай угрожают нацбезопасности и экономике США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай несут угрозу национальной безопасности Америки.

Об этом он сказал, выступая с обращением "О положении страны" к обеим палатам Конгресса, передает CNN.

"В то время, как мы возрождаем силу и уверенность внутри Америки, мы также восстанавливаем свою силу и позиции за рубежом. По всему миру мы сталкиваемся с преступными режимами, террористическими группировками и соперниками, такими как Китай и Россия, которые бросают вызов нашей безопасности, нашей экономике и нашим ценностям", - подчеркнул Трамп

"Отвечать на эти вызовы надо не слабостью, которая ведет к конфликтам, а силой, которая является самым надежным средством национальной обороны", - добавил он.

"По этой причине я обращаюсь к Конгрессу с просьбой положить конец опасным сокращением оборонного бюджета и в полной мере профинансировать наших военных", - подчеркнул американский президент.

Также он пообещал продолжить давление на КНДР, не прибегая к слабостям и ошибкам предыдущих администраций Белого дома.

"Прошлый опыт научил нас, что самодовольство и уступки порождают только агрессию и провокации. Я не буду повторять ошибок прежних администраций, которые привели к этой опасной ситуации", - заверил Трамп.

Как известно, ранее Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.